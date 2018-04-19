Выставка старинных тюменских фотографий открылась в центре города

Уличная выставка "Тюменские истории: дома, люди, судьбы" открылась 18 апреля на Городской площади. На двадцати четырех планшетах можно увидеть фотографии, сделанные в Тюмени во второй половине XIX – первой трети XX века. Просканировав QR-код, который идет к каждой фотографии, можно послушать истории о старинных зданиях и живших в них людях.

"Еще 15–20 лет назад наши памятники истории и культуры были в большей степени безымянными. Мы не знали, кто жил в доме, кто его строил. Теперь большинство памятников имеют имена собственные, но мы не всегда знаем, как выглядели эти люди. Идеей выставки было соединить это: дома, людей и их судьбы", — рассказывает тюменский историк и краевед Валерий Чупин.

На выставке представлены фотографии, связанные с историей семей Дементьевых, Брюхановых, Воробейниковых, Колокольниковых, в то время владевших тюменскими лавками и заводами. Здесь можно увидеть, как в начале прошлого века выглядело фотоателье Родионовых: Лука Иванович и его сын Константин запечатлели немало тюменцев, правда, почти все фотографии безымянные — мы уже не узнаем, кто на них изображен.

"Мы бы хотели, чтобы люди на выставке вглядывались в эти лица, потому что нас многое роднит с ними. Нас объединяет общее пространство, мы живем в одном городе. Нас разъединяет малое — время. Они гуляли по тем же самым улицам, влюблялись и радовались, мечтали, растили детей, открывали фабрики, магазины. Они были живыми людьми, а не просто какими-то образами из старых альбомов. Давайте узнаем их и будем помнить", — отметил Валерий Чупин.

С открытия выставки в городе стартовали дни исторического и культурного наследия, в рамках которых традиционно проходит краеведческий конкурс "Памятники Тюмени". В этом году он посвящен Константину Чакину, городскому архитектору начала XX века. В числе спроектированных им зданий — больница на территории Аптекарского сада и ремесленное училище Текутьева. Единицы представляют, как выглядел главный архитектор Тюмени — на выставке есть его изображение в компании других гласных Тюменской городской думы, а также фотография его дома на улице Семакова, 4, который недавно был выкуплен на торгах и будет восстанавливаться.

Фотографии на экспозиции — из архивов председателя благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадия Елфимова и тюменского краеведа Сергея Кубочкина.

Дни исторического и культурного наследия, проводящиеся в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново", продлятся до 18 мая. В его программе презентация фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест", лекции и конкурсы.

1 /5

Влада Нерадовская