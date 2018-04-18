В конце апреля в Тюмени пустят дачные автобусы

15:15 18 апреля 2018
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Садоводческие маршруты в Тюмени начнут курсировать по летнему графику с 28 апреля. Первый день выхода на линию дачных маршрутов совпадает с рабочим днем, поэтому автобусы будут ходить по будничному расписанию.

Как сообщает Тюменьгортранс, на дачных направлениях в этом году будут работать 55 автобусов в рабочие дни и 73 – в выходные.

Информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание", через информационно-справочную службу МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-07-22. Скоро обновленное расписание появится на автобусных остановках города.

Посмотреть и скачать расписание можно здесь.

Теги: автобус , дачники , общественный транспорт
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