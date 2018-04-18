Тюменским рыбакам напоминают об ограничениях на вылов

В Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре состоялась рабочая встреча с представителями контролирующих и правоохранительных органов, посвященная наступлению периода нерестового запрета на вылов водных биологических ресурсов.

В соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещается добыча всех видов водных биоресурсов:

- от начала распадения льда по 20 мая — в реках и в их пойменных системах;

- с 15 мая по 15 июня — в озерах, изолированных от речной системы;

- с 1 января по 20 мая в реке Тура от места соединения с озером Круглое (Тюмень) вниз по течению до деревни Парёнкина Тюменского района;

- от распадения льда по 1 июля — стерляди.

На встрече был утвержден план по проведению оперативно-профилактического мероприятия "Нерест" в 2018 году на территории Тюменской области. В нем запланированы совместные рейды в местах нереста водных биоресурсов и миграционных путях к ним, досмотр автомобилей, следующих на маршрутах транспортировки водных биоресурсов, рейды в места незаконной торговли рыбой.

Согласно УК РФ, незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или даже до двух лет лишения свободы.