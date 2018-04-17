Топ мероприятий для студентов в Тюмени на неделю

Разнообразие концертов обязательно порадует тюменских студентов на этой неделе: Луна, Таймсквер, Mgzavrebi, Animal ДжаZ и многие другие. А еще пройдет музыкальное шоу фестиваля "Студенческая весна", Библионочь, экскурсии, спектакли, стендап. Все это и даже больше – в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Концерт KHAOS LABYRINTH



KHAOS LABYRINTH - одна из значимых блэк-металл групп России, существующая с 2008 года. За свою карьеру группа отыграла множество концертов и фестивалей, в том числе с Marduk, Vader , Kataklysm, Primordial, а в 2016 могущественные ABBATH пригласили группу открывать их концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Когда: 17 апреля в 20:00

Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)

Стоимость: 300 рублей

Джазовый jam-session



Джем-сейшн – длительная импровизация музыкантов, во время которой каждый может блеснуть своим индивидуальным мастерством. Каждый джэм проходит по общемировым традициям и мало чем отличается от того, что происходит в нью-йоркских клубах. Тюменские джазмены играют композиции, которые знакомы многим, что совсем не исключает авторской подачи и пространства для импровизаций. Костяк джэма составит House Band: ударная установка, контрабас и саксофон.

Когда: 17 апреля в 19:30

Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, 2 этаж)

Вход за депозит 200 рублей

Презентация уличной экспозиции "Тюменские истории: дома, люди, судьбы"



Открытие Дней исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново". На 24 планшетах представлены ретро-фотографии нашего города прошлых веков. Каждая фотография, по традиции, снабжена QR-кодом, просканировав который можно услышать познавательные рассказы о старинных зданиях и знаменитых или малоизвестных тюменцах, живших когда-то в нашем городе.

Когда: 18 апреля в 11:00

Где: городская площадь (у здания администрации города)

Участие свободное!

Спектакль "Пушкин, Моцарт и Сальери"



Свободная (и уже полюбившаяся тюменцам) версия известной пушкинской маленькой трагедии.

Когда: 18 апреля в 20:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 400 — 900 рублей

Концерт Луны: презентация альбомы "Остров свободы"



Луна — проект и альтер-эго Кристины Бардаш, молодой киевской артистки. Переосмыслив наследие поп-рока 90-х, она вернула в современную музыку дух целой эпохи. Ее дебютный альбом "Магниты" стал культовой записью для русскоязычной поп-музыки и, по мнению критиков, занял своё место среди первых пластинок Линды и "Гостей из будущего".

Творчество Луны — самодостаточное авторское высказывание и душевный диалог со слушателем. Лирика – вырванные страницы из дневника, звук – гипнотический бит и узоры синтезаторов.

Когда: 21 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1200 рублей

Полная версия обзора: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_38754