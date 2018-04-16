Конкурс "Весенняя мозайка" завершился гала-концертом

В Доме культуры "Орфей" состоялся гала-концерт конкурса "Весенняя мозайка". Лучшие коллективы получили достойные награды и еще раз представили своё творчество.

В этом году в конкурсе "Весенняя мозайка" приняли участие свыше 60 хореографических коллективов, возраст участников не превышал 10 лет. Мероприятие проходило в течение двух дней. Жюри оценили 105 хореографических композиций, в которых приняли участие почти 1000 человек.

Лучшие творческие коллективы удостоили званий лауреатов первой, второй и третьей степени. В разных возрастных категориях коллективы оценивали в номинациях эстрадная, народная и современная хореография.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.