Тюменская "Богадельня" просит о помощи

Постояльцам дома милосердия "Богадельня" в Тюмени необходимы медикаменты и финансовая помощь. Поддержать горожан в трудной ситуации может любой желающий.

Так, требуется помощь пострадавшему в пожаре. Он сильно обгорел, ему нужен пластырь "Контрактубекс", который убирает келоидные рубцы. Пластырь очень дорогой, ориентировочная стоимость - более 1000 рублей, пишет "Вслух.ру".

"Для пациента, которого недавно забрали из онкодиспансера, нужны свечи "Флексен" и "Витапрост", таблетки "Тамсулозин", - обратилась к тюменцам руководитель "Богадельни" Галина Пуршуткина.

Оказывать материальную помощь центру можно и вне зависимости от запросов "Богадельни". Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711) или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050.

