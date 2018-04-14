В Ишиме вручат литературные премии имени Ершова

Определились победители лауреатов XІІІ международной литературной премии имени П.П. Ершова. Авторов лучших произведений для детей и юношества наградят в Ишиме.

По словам председателя жюри конкурса, первого секретаря правления Союза писателей России Геннадия Иванова, из 400 литературных трудов выбрали самых достойных. Из рук мецената премии Сергея Козубенко (на его средства в городе появился памятник писателю и педагогу и возведен храм в селе Ершово) и почетных гостей дипломы получат: крымский писатель Евгений Белоусов, Олег Бундур (г. Кандалакша), питерский автор и сценарист детского анимационного сериала "Лунтик и его друзья" Анна Саранцева, Эдуард Веркин из Иваново и Игорь Емельянов (ГТРК "Регион-Тюмень") за сценарий документального фильма о строительстве Петровского храма на малой родине писателя.

На этом Ершовские дни не закончатся: великое освещение храма в селе Ершово 11 июня ознаменует начало второго дня пышных торжеств. На центральной площади состоится фестиваль народной культуры "Безруковский форпост", в котором примут участие казаки из села Тоболово Ишимского района, Тюмени и Москвы.

Ершовский праздник принесет много радости творческой детворе: заслуженные награды получат 30 победителей регионального конкурса "Я рисую сказку "Конек-Горбунок", ведь в ближайших планах ишимских ершововедов – выпустить в свет третье издание сказки с иллюстрациями победителей детского конкурса, пишет "Тюменская область сегодня".