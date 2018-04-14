Тюменские подростки обретают наставников

В Тюмени продолжается реализация проекта наставничества "Шанс" для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Стать его участниками могут ребята в возрасте от 12 до 16 лет.

Каждый участник получает старшего товарища — из представителей разных сфер и профессий. Со своими наставниками ребята посетят психологические тренинги, творческие мастер-классы, спортивные занятия. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу и проводят время вместе, пишет "Мегaтюмень".

Проект проводится в третий раз, с детьми, которые прошли наставничество произошли различные позитивные изменения. Настя, Лиза и Таня — решили попробовать себя в сфере добровольчества — записались волонтерами в мультицентр "Моя территория", Данил вместе со своим наставником Арменом Айвазянцем стал заниматься самообороной, Елизавета увлеклась рукопашным боем — крав-магой, а Алина записала музыку к фильму Никиты Куратова "Экспедиция" о заповеднике "Малая Сосьва".

"Мы стали друзьями: со своим наставником мы продолжаем общаться, хотя проект закончился в декабре. За 4 месяца росли вместе: для нас подготовили так много разных дел, все понравились, но особенно запомнились тренировки в скейт-парке SibSub и рисование на воде", рассказала Анастасия, тринадцатилетняя участница проекта.

Отметим, в этом году желание стать наставниками изъявили 120 активных тюменцев. Своим опытом поделятся политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители креативных и творческих индустрий, художники и журналисты, дизайнеры и представители молодежных сообществ. Они покажут детям, как можно реализоваться с помощью полезных форматов проведения досуга.

Подробную информацию о проекте можно узнать в официальной группе во "Вконтакте": https://vk.com/chance_tmn, или на сайте шанс72.рф.

