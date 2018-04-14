Ялуторовские школьники пообщались с зампрокурора

Открытый урок права провел для школьников заместитель Ялуторовского межрайонного прокурора Константин Зайцев. Разговор шел о видах административной и уголовной ответственности, сроках ее наступления, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Зампрокурора обратил внимание на то, что несовершеннолетние часто неосознанно допускают правонарушения: казалось бы, невинная переписка с употреблением нецензурных выражений (оскорбление личности) может привести к самым плачевным последствиям. Бывают случаи, когда в правоохранительные органы обращаются родители подростков с требованием привлечь к ответственности правонарушителей.

Особое внимание выступающий обратил на посещение экстремистских сайтов, где школьники могут подвергнуться негативному влиянию и решиться на преступление. Все эти сайты постоянно на контроле правоохранительных органов и специалисты могут вычислить любого, кто пытается поддерживать эти незаконные ресурсы.

Не остался без внимания вопрос телефонного терроризма: заместитель прокурора привел пример, когда молодой человек после ссоры с отцом позвонил в полицию и сообщил адрес, по которому, якобы, хранится взрывчатка и готовится теракт. Это был адрес его родного дома. Сейчас этому юноше грозит реальный тюремный срок до 5 лет.

Наиболее распространённым преступлением среди подростков является мелкое хищение. Украденный телефон, угнанный велосипед – всё это может привести к самым тяжким последствиям. Если сумма ущерба превысит 2,5 тысячи рублей, то подросток будет привлечён не к административной, а к уголовной ответственности.

Константин Валерьевич озвучил ещё один вид ответственности – гражданско-правовую. Некоторые правонарушения или преступления наносят имущественный, моральный вред, компенсировать который приходится родителям малолетнего нарушителя. Он отметил, что в последнее время растёт число обращений в правоохранительные органы, что говорит о возросшем уровне доверия к этим структурам. Школьники задали вопросы заместителю прокурора, на которые получили исчерпывающие ответы.