Тюменские коллективы устроили весенний концерт в "Нефтянике"

Во дворце культуры "Нефтяник" состоялся весенний концерт "Включи весну на максимум!". Творческую программу подготовил центр культуры и творчества "Тюмень" совместно со студией современного вокала "Максимум".

В концерте приняли участие группы "Коsмос" и "Арабелла", хореографическая мастерская Александры Балецкой, ансамбли и солисты студии современного вокала "Максимум", Vocalband "Матрица".

В репертуаре концерта прозвучали обработки народных песен акапелла, эстрадные песни, которые исполнили вместе малыши и взрослые. Творческие коллективы привели публику в полный восторг и по-настоящему "включили весну на максимум"!

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.