Тюменский проект "Шанс" проводит социальные эксперименты

Тюменский проект "Шанс", реализуемый с 2016 года, заключается не только в наставничестве над подростками, попавшими в сложную жизненную ситуацию, но и в проведении социальных экспериментов.

К примеру, несколько дней назад активисты провели на улицах города эксперимент: как много прохожих придет на помощь девочке, которая не может самостоятельно найти дорогу до дома. В результате, спустя час только 10 человек откликнулись на просьбу, а более 40 просто прошли мимо.

После эксперимента представителями проекта был составлен свод правил о том, что можно сделать в такой ситуации прохожему или как избежать данной ситуации самому ребенку. Самым важным из правил оказалось обращение с просьбой о помощи в ближайший отдел полиции, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, напомним, что прямо сейчас идут заключительные дни регистрации нового потока наставников, после чего начнется их бесплатное обучение с психологами, поэтому, если вы неравнодушный тюменец и хотите стать частью проекта "Шанс", вы можете отправить заявку в его группе "ВКонтакте".