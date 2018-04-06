Топ мероприятий в Тюмени на 7–8 апреля

В предстоящие выходные тюменцев ожидает огромный выбор мероприятий на любой вкус. Подробнее — в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Мероприятия, приуроченные к светлому празднику Пасхи

Тюменцы смогут поучаствовать в праздничных службах, приобрести и освятить куличи, причаститься, исповедаться и многое другое. Мероприятия начнутся уже в пятницу и продлятся до воскресенья. Подробное расписание с указанием служб и тюменских храмов можно найти тут.

Самое хищное шоу страны: "Легенда цирка"

Захватывающее цирковое шоу для всей семьи, которое приведет в восторг детей и, безусловно, будет интересно взрослым. Вы погрузитесь в мир трюков, невероятного мастерства акробатов. Также никого не оставят равнодушным аттракционы с очаровательными животными.

Когда: 7 и 8 апреля в 12:00 и 16:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: от 600 рублей

Региональный фестиваль танцев и цирка "Танцы BOOM"

Тюменцы смогут насладиться мастерством лучших коллективов и сольных исполнителей города совершенно бесплатно. Также в программе: мастер-классы по брейк-дансу, воздушной гимнастике и ручному эквилибру — и не только (на мастер-классы нужна запись). В завершении праздника танца — гала-концерт. Не пропустите! Все подробности на странице мероприятия или по телефону: 611-489.

Когда: 7 и 8 апреля

Где: СК "Зодчий" (ул. Луначарского 2, к.5)

Посещение конкурсных дней — бесплатно, вход на гала-концерт — 200 рублей

Категория 0+

Театр Романа Виктюка. Спектакль "Саломея"

Мощный, многогранный спектакль в красных и черных тонах. Культовая постановка и визитная карточка театра, по которой можно считывать самые яркие черты стиля режиссера Виктюка.

Режиссер ввел в знаменитую пьесу биографию самого Оскара Уайльда. Виктюк отказался от историко-бытового воспроизведения сюжета, превратив уайльдовскую "Саломею" в завораживающую притчу о пути художника в мире, где соседствуют любовь и смерть. Сегодня "Саломея" стала своеобразной визитной карточкой театра Романа Виктюка, воплотив самые яркие и экзотичные черты стиля режиссера.

Когда: 7 апреля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 800 — 3500 рублей

Категория 18+

Областная зарядка

Массовую зарядку для тюменцев проведут спортивные семейные династии, именитые спортсмены, представители Академии профессионалов фитнеса и участники проекта "Здравый смысл". Спортивное мероприятие продолжится квестом "Sports Party", в котором можно поучаствовать всей семьей. Узнать подробности и условия можно в группе "Областная зарядка". Или в документе.

Когда: 7 апреля с 13:00

Где: на площади у цирка на Цветном бульваре

Участие свободное!

Комедия "Он, она, окно, покойник"

Роскошный отель и парочка страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка – бездыханное тело на подоконнике! Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать!!! А дальше… умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!

Когда: 7 апреля в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 34)

Стоимость: 200 — 900 рублей

Концерт Гансэлло

Этот музыкант стремительно набирает обороты в российском шоу бизнесе. Чаще всего его творчество относят к рэпу, но сам Никита говорит, что выступает в жанре эклектика (др. греч "избранный", "отборный") - смешение разных стилей. В его песнях каждый найдет что-то своё. Тут вам и рэп, и джаз, и рок и классика.

Когда: 7 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 900 рублей

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