В Тюмени женщина вынесла соседку из горящей квартиры

В минувшую субботу утром в Тюмени поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. Прибывшие спустя десять минут пожарные в ходе эвакуации обнаружили уже выбравшихся из наиболее опасной зоны девушек. Как оказалось, одна из них вытащила другую из пожара.

В то утро Мария Авдиева, воспитательница в частном детском саде, услышала громкий стук в стену. Это заставило ее проснуться и выйти в коридор, где в других арендуемых комнатах также были жильцы. В коридоре женщина почувствовала сильный запах дыма и увидела, что из двери одной из комнат идет черный дым.

"Тогда я начала кричать о случившемся и кинулась будить других соседей, стучаться во все двери. Одна из соседок выбежала и сразу же начала вызывать пожарных. Я знала, что в той комнате, где случился пожар, живет девочка лет 17–18, и с мыслью о том, что она внутри, начала бить ногой в дверь со всей силы, пытаясь ее выбить. Дышать было тяжело, голова начинала кружиться и текли слезы от едкого дыма", — вспоминает Мария.

Когда девушка наконец выбила дверь, из комнаты повалил густой дым. Она выбежала на лестничную площадку, чтобы продышаться. Потом вернулась в квартиру за девочкой и, обнаружив ее у входа без сознания, схватила и вытащила на лестничную клетку. С помощью других соседей пострадавшую вынесли на улицу. Врачи скорой оказали ей первую помощь и отвезли в больницу.

"Я потом узнавала, у девочки ожоги, и дыма надышалась. К счастью, она жива, сейчас ей ничего не угрожает, — рассказала Мария. — Если бы не ее стук в стену, то я бы так и не проснулась. И никто не знает, чем бы закончился этот пожар".

По материалам ГУ МЧС по Тюменской области