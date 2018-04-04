Руководителя "Некрополя" оштрафовали за свалки на кладбище

На ненадлежащее содержание территории кладбища "Червишевское-1" пожаловалась в прокуратуру Тюмени местная жительница. В ходе проверки на кладбище обнаружили девять свалок, которые появились еще осенью, а также пять деревьев, упавших на могилы.

В результате директор МКУ "Некрополь" был оштрафован за несоблюдение требований при обращении с отходами на 10 тысяч рублей.

"Руководитель признал свою вину, обещал убрать свалки к родительскому дню", — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.