Лог реки Тюменки начали освобождать от стихийных свалок

Подрядная организация Службы заказчика по благоустройству КАО ликвидировала свалку в районе улиц Анатолия Секисова (район Плехановой), а к третьей декаде декабря рабочие планируют привести в порядок большой участок лога реки Тюменки между улицами Чехова и Железнодорожной, сообщает администрация ТЮмени.

И.о. руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук проверил на месте работу подрядчика. Рабочие собирают мусор вручную, мешки наверх вытягивает погрузчик, используются экскаватор, самосвалы.

Контракт на ликвидацию свалок заключен 28 октября. "В рамках контракта предстоит вывезти 5 600 куб. метров мусора. Только с Плехановой "экспортировали" 1700 куб. метров. За пять дней, с 28 октября, лог освободили от 900 кубометров строительного и бытового мусора. В ликвидации этой свалки есть сложности, технике непросто добраться до объекта, поэтому были организованы подъездные пути. Часть мусора приходится поднимать вручную", – сказал Олег Савчук.