Незаконные свалки в Тюменской области ликвидируют к 2025 году

Ликвидацию и рекультивацию незаконных свалок в Тюменской области планируется полностью завершить в 2025 году, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

"Доля ликвидированных и рекультивированных незаконных свалок – один из важнейших показателей региональной госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды". В 2020 году он составлял 45 процентов, в 2021 году – 49,9 процента, план на 2022 год – 51,8 процента", – рассказала директор департамента Елена Уляшева.

Стратегическая цель – создать в Тюменской области эффективную систему обращения с отходами, минимизировав экологический ущерб, поэтому очень важно не допускать появления новых нелегальных свалок, пишет пресс-служба губернатора со ссылкой на комментарий Александра Моора.