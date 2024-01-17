В Тюмени завершили рекультивацию более 35 га свалки по Велижанскому тракту

Завершена рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта города Тюмени, работы велись по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология".
Площадь рекультивированных земель составила 35,13 га, объем отходов — более 1,5 тыс. куб. м. Работы производились поэтапно в соответствии с условиями государственного контракта и завершились в декабре 2023 года.
На площадке сформировано свалочное тело, обустроены системы сбора биогаза, изолирующее покрытие тела отходов, аварийная система водопонижения, а также пруды-накопители и противофильтрационный экран.
Основной целью рекультивации является исключение негативного воздействия отходов на природную среду и улучшение качества жизни населения, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области
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