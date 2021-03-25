Тюменцы обнаружили на окраинах города несколько незаконных свалок снега и мусора

Нелегальные кучи мусора и снега городским службам помогают выявлять активные тюменцы. По одному из таких обращений сотрудники городского департамент дорожной инфраструктуры и транспорта вместе с представителями общественной организации и управ городских округов провели выездное совещание.

Комиссией выявлено четыре участка незаконного складирования снега: в районе озера Песьяное (объездная дорога Тюмени), ж.р. Казарово, озеро Кривое (ул. Магистральная), мкр. Комарово. При этом обнаружено не только складирование куч снега, но и бытового, а также строительного мусора.

"Все факты незаконного складирования снега и мусора зафиксированы. Вопрос взят на контроль квартальными соответствующих административных округов. По небольшим объемам свалок напрашивается вывод, что, скорее всего, нарушители – физические лица. К сожалению, часто горожане или службы, которые они нанимают для уборки снега, вывозят его с частных территорий в места, где запрещено складировать снежные массы. За это предусмотрено административное наказание", – отметил Алексей Смышляев, консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Согласно Кодексу Тюменской области об административной ответственности сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, вне специально отведенных мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч, на юридических лиц – 200 тысяч рублей, напомнили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.