В Уватском районе ликвидируют незаконную свалку, которая образовалась еще в прошлом веке

09:03 28 декабря 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/prokuraturatmo

О свалке в поселке Муген, которой более 40 лет, на приеме у прокурора Уватского района рассказала местная жительница.

Женщина сообщили прокурору Артему Шмыкову, что на территории поселка есть несанкционированная свалка бытового мусора, которой более сорока лет. В связи с этим прокуратура района направила в Уватский районный суд иск о возложении на районную администрацию  обязанности ликвидировать указанную свалку.

"Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления его в силу", - сообщили в областной прокуратуре.

Теги: прокуратура , свалка , Уватский район , экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2021