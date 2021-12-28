В Уватском районе ликвидируют незаконную свалку, которая образовалась еще в прошлом веке

О свалке в поселке Муген, которой более 40 лет, на приеме у прокурора Уватского района рассказала местная жительница.
Женщина сообщили прокурору Артему Шмыкову, что на территории поселка есть несанкционированная свалка бытового мусора, которой более сорока лет. В связи с этим прокуратура района направила в Уватский районный суд иск о возложении на районную администрацию обязанности ликвидировать указанную свалку.
"Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления его в силу", - сообщили в областной прокуратуре.
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