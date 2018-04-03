Отель Vostok организует свадьбу мечты

В преддверии сезона свадеб отель Vostok предлагает комплекс услуг для молодоженов. Кроме организации свадьбы "под ключ", в отеле действует индивидуальная программа бонусов от ресторации.

Молодожены по достоинству оценят высокий профессионализм и доброжелательность сотрудников отеля Vostok при подготовке важного и волнительного события в жизни. Слаженная команда отеля организует фуршет при выездной регистрации, поможет составить праздничное меню и развлекательную программу, а также предоставят украшенные залы для проведения свадьбы.

Для молодоженов предусмотрена приятная программа бонусов: свадебный номер в подарок, удивительно лёгкое банкетное предложение на алкоголь от Русского винного дома "Абрау-Дюрсо", дегустационный сет для вашего торжества, возможность использования единственного в городе медиафасада.

Кроме того, караоке-зал в подарок для проведения девичника или мальчишника.

Подробности об организации и проведении торжества можно уточнить по телефонам: +7 (3452) 686-100, +7 (929) 269-71-21.