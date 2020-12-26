В Викуловском районе растет рождаемость

В Викуловском районе в 2020 году снизилось количество браков и разводов. В 2017 году на 84 брака приходилось 46 разводов, в 2018 – 75 и 68 соответственно. С начала текущего года брак заключила 51 пара, расторгли – 48, сообщила начальник местного отдела ЗАГС Светлана Плюхина.

При этом рождаемость в районе существенно выросла: за 2019 год было зарегистрировано 115 новорожденных, а в 2020 году на свет появился уже 131 ребенок.

Напомним, в период пандемии в Тюменской области регистрация заключения и расторжения брака была приостановлена. В исключительных случаях торжество проводили только в присутствии лиц, вступающих в брак. Церемонии с вручением юбилейных медалей за 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет супружеской жизни пока не проводятся, пишет ИА "Тюменская линия".