Культурная афиша апреля: тюменцев ждут концерты, спектакли и захватывающие шоу

Тюменское концертно-театральное объединение готовит в апреле для жителей и гостей областного центра насыщенную культурную программу. Зрителей ждут различные спектакли, концерты звезд, пасхальный фестиваль, мультимедийное шоу и шоу от "Comedy Club".

Подробнее о культурных событиях апреля - в Топе мероприятий, подготовленном в рамках проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Весенний концерт "Включи весну на максимум!" представят зрителям творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" совместно АНОК Студия современного вокала "Максимум". В репертуаре концерта прозвучат обработки народных песен акапелла, эстрадные песни, в которых вместе поют малыши и взрослые. Всех желающих приглашают 6 апреля в 19:00 в ДК "Нефтяник".

7 апреля в 19:00 на сцене Тюменской филармонии покажут мощный, многогранный спектакль в красных и черных тонах "Саломея". Культовая постановка и визитная карточка театра, по которой можно считывать самые яркие черты стиля режиссера Виктюка.

Талантливый молодой исполнитель, с выразительным бархатным баритоном, Алексей Брянцев порадует тюменцев своим творчеством 10 апреля в 19:00 на сцене ДК "Нефтяник". Новая программа включит в себя песни из нового альбома, проверенные временем хиты и знаменитые дуэты. Полностью живое исполнение создаст незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем.

Юных тюменцев порадует мультимедийное шоу "Мультизавры" 21 апреля в 14:00 и 17:00 в ДК "Нефтяник". Зрители окажутся на таинственном острове, минуя 230 миллионов лет, увидят на огромном экране оживших ящериц, изучат следы динозавров, попробуют говорить с ними на одном языке и даже помогут вылупиться их потомству, а самое главное выполнят сложную миссию – спасут остров и всех динозавров от огненного вулкана.

Ярким событием апреля станет спектакль "Любовь и голуби", в исполнении трех поколений “звезд” российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих “звезд”. Актеры не только сыграют, но и споют, так как история у нас еще и музыкальная. Спектакль состоится 24 апреля в 19:00 на сцене ДК "Нефтяник".

25 апреля в 19:00 в Драматическом театре покажут полюбившийся зрителям спектакль "С любимыми не расставайтесь", в котором выражена попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только, скинув собственный "мешок" и, переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.

Узнать обо всех мероприятиях апреля можно в календаре сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

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