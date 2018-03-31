Сильнейшие лыжники тюменского "Аванпоста" проявят свою выносливость

30-километровый лыжный переход предстоит совершить самым сильным лыжникам из числа курсантов специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и воспитанников спортивного и туристического направления тюменского центра "Аванпост".

Как расскзали в пресс-службе губернатора, маршрут начнется от поселка Боровский через озеро Андреевское до села Мальково и составит 30 километров. Все участники дальнего маршрута получат спортивные юношеские разряды по виду спорта “Туризм”.

В плане полевых выходов - отработка навыков по тактической и разведывательной подготовке, военной топографии, размещению в зимнем лесу. Педагоги центра проведут занятия по медицинской и высотной подготовке, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам и выживанию в экстремальных условиях.