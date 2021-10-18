Учебно-полевой поход организовали для поисковиков из Ялуторовска

Фото Областного поискового центра им. Артура Ольховского

Воспитанники ялуторовского поискового отряда "Память" прошли более 30 км в рамках учебно-полевого похода: от села Памятного в Ялуторовском районе до загородного лагеря "Роза ветров" и обратно.

Как отметил руководитель отряда Игорь Данилюк, для некоторых ребят этот поход стал настоящим испытанием. Участники смогли проверить и отработать свои навыки ориентирования в лесу, определили свое местонахождение и направление движения. Кроме того, поисковики практике выбрали место для бивака и приготовили пищу в походных условиях.

Кроме того, поисковые отряды Тюменской области продолжают просветительскую работу с населением. На днях участники отряда "Память сердца" из лицея №34 в Тюмени организовали в своем учреждении выставку, посвященную Николая Кузнецова. Лицеистам представили архивные материалы из истории дружины Героя Советского Союза, а также провели уроки мужества, пишет "Тюменская область сегодня".