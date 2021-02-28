Однодневные зимние походы набирают популярность у тюменцев

Многие тюменцы открыли для себя такой вид активного отдыха, как однодневные походы. Зимой такие путешествия требуют особой подготовки, напоминают в городском Центре туризма и краеведения.

В походе нужно быть одетым тепло, но при этом чтобы не было жарко. Отдавать предпочтение следует тканям, которые не продуваются, не промокают и не парят. Стоит позаботиться о термобелье и термоносках, исключить шерстяные вещи, так как они впитывают влагу и при длительном ношении вызывают раздражение на коже. В минимальный зимний набор туриста должны входить: термобелье, флисовая кофта, непромокаемая куртка, непромокаемые брюки. Возьмите с собой запасную теплую куртку — лучше всего легкий пуховик, а также пару теплых запасных носков.

Ботинки должны быть нескользкими, удобными, непромокаемыми, сохраняющими тепло. Чтобы снег не попадал в обувь, можно купить защиту для туристических ботинок — специальные чехлы, которые называют фонариками, гамашами или бахилами, или же сшить их самостоятельно.

Стоит позаботиться о защите головы, лица и рук от ветра и мороза. Шапка должна плотно прикрывать уши, для лица подойдет лыжный шлем, балаклава, бафф. Перчатки или рукавицы должны быть флисовыми или шерстяными, обязательно стоит иметь с собой запасную пару, пишет ИА "Тюменская линия".