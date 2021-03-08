Тюменцам в походе пригодится бумажная карта и правильная обувь

Для участия в турах выходного дня и туристских походах потребуется физическая и психологическая подготовка, правильная одежда и полезные гаджеты. Советы тюменским любителям активного вида отдыха дала специалист по туризму Виктория Ергунова.

По ее словам, важно для начала определиться с местом, куда вы отправитесь в поход. Затем – найти карту местности и распечатать ее. В смартфонах и навигаторах могут сесть батарейки, а вот бумажная карта будет всегда с собой. Однако важно предварительно научиться ею пользоваться.

"Есть специальные приложения, оффлайн карты и если вдруг у пропадёт интернет, то они всё равно найдут местоположение. Что взять с собой? В зависимости от времени года. Если это лето, то удобную обувь, желательно треккинговые ботинки, сменную одежду, носки, головной убор, штаны, желательно которые прикрывают колени и до голеностопа, чтобы, например, клещи не пробрались. Если зима, то есть принцип многослойности в туризме. То есть термобелье, если совсем холодно, то флисовые штаны и кофта, тёплые штаны (на стоянку), а на ходьбу верхние штаны, которые защищают от ветра и от влаги, мембранную куртку, баф, он может быть флисовый, а может из микрофибры, шапка и если очень холодно, то маска", - отметила эксперт.

Также нужно подготовить еду, рассчитать и купить те продукты, которые долго не испортятся. Начинать лучше с однодневных походов без ночевок, а потом постепенно прибавлять дни и километраж. Также потребуется аптечка общая и мини-аптечки для каждого участника. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями в походы ходить не стоит, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".