Тюменские спасатели просят туристов сообщать о своих походах

Туристские группы должны проинформировать территориальные подразделения МЧС России за 10 дней до начала путешествия. данная информация нужна для учета туристских организаций и туристов, находящихся на маршрутах передвижения и своевременного принятия мер по оказанию им помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС России по Тюменской области.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны и подробную информацию о маршруте. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Сотрудники МЧС ежесуточно выходят на связь с туристами для уточнения местонахождения группы, а также уточнения обстановки. Если группа в течение суток не выходит на связь, организовывается реагирование и проведение поисково-спасательных работ.

В 2020 году Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области зарегистрировано 4 туристские группы - 58 человек, в том числе 10 детей.