Что взять с собой для прогулки по зимнему лесу?

Отправляясь на прогулку за город, тюменцам следует помнить о правилах безопасности, чтобы не получить обморожение, не заблудиться в лесу и не омрачить отдых травмами. Сотрудники МЧС дают рекомендации, что необходимо взять с собой и о чем стоит позаботиться заранее.

Собираясь на природу, нужно сообщить близким, когда вы планируете вернуться, назвать точное место отдыха. В случае форс-мажора родственники смогут сообщить как можно более подробную информацию экстренным службам. Для отдыха лучше выбирать места, где есть устойчивая связь.

Тюменец Александр с большим опытом лесных походов поделился некоторыми советами. Во время походов в зимний лес с собой необходимо взять полностью заряженный мобильный телефон в герметичной упаковке, снегоступы, термос с горячим чаем. Если планируется долгий поход, под обычную одежду обязательно надевать термобелье и вещи из флиса. Одежда должна быть свободной и не сковывать движения, легкой и в то же время теплой. Обязательны прочные перчатки или варежки и шапка. Желательно, чтобы экипировку можно было быстро высушить у

костра.

"Если раньше вы не ходили в походы, лучше взять в компанию кого-то более опытного. Особенно если планируется ночевка. Неподготовленный человек может совершить ошибки, которые испортят впечатления от отдыха", - отметил Александр.

Чтобы не заблудиться в лесу, в МЧС советуют не заходить далеко от дороги. Если же вы заблудились, двигайтесь в одном направлении. Не стоит сходить с дороги или просеки — они выведут к людям. Также следует обращать внимание на квартальные столбы: их номера нужно сообщить спасателям — это значительно сократит время поисков. Если придется ночевать в лесу без специального снаряжения, укрытие можно сделать из снега, так как он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, пишет "МегаТюмень".