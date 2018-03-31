Тюменским работодателям предлагают взять на работу школьников

На время летних каникул тюменские компании могут взять на работу школьников. Для этого работодателям нужно обратиться в Центр занятости, который помогает подросткам в возрасте 14-18 лет трудоустроиться.

Временные рабочие места для школьников организуются на предприятиях и в организациях всех форм собственности на основании договоров о совместной деятельности, заключаемых Центром занятости с работодателями. Условия договора определяют количество организуемых рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, условия оплаты труда, требования по обеспечению норм и правил охраны труда.

Получить трудовой опыт, заработать собственные деньги и провести каникулы с пользой – все это становится возможным благодаря работодателям, понимающим всю социальную значимость трудоустройства несовершеннолетних, переоценить которую просто невозможно.

Работодатели, готовые принять на временную работу школьников, могут позвонить в Центр занятости по телефону 27-37-73, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".