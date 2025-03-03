Около 15,3 тысячи вакансий насчитывается в Тюменской области

На 27 февраля в Тюменской области 15,3 тысячи вакансий, 2,8 тысячи из них - в строительной отрасли, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Кроме того, 7,7 тыс. вакансий заявлено в организациях следующих видов экономической деятельности: деятельность профессиональная, научная и техническая; обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; образование; транспортировка и хранение.

С 1 января по 26 февраля 2025 года в службу занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 2 146 человек, трудоустроено— 675 человек.

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области на 27.02.2025 составляет 2,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,29%.