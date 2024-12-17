Около 1,4 тысячи тюменцев смогли получить профессию по нацпроекту "Демография"

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Нацпроект "Демография" помогает тюменцам освоить новую профессию, с 2024 года такая возможность появилась и у людей с инвалидностью. за год новую профессию освоили 1 405 жителей региона, в том числе 12 человек с инвалидностью.

Тюменка Ирина Дмитриева по образованию педагог-психолог, сейчас занимается кадровым делопроизводством и для улучшения своих профессиональных знаний, повышения квалификации и совершенствования в работе она выбрала программу "Специалист по кадровому делопроизводству". Она отметила, что курс был понятным, доступным и позволил девушке получить новые знания и умения, которые она успешно применяет в работе. "Важно, что обучение бесплатно. Лично я хотела получить еще дополнительное образование, но не было возможности. С национальным проектом "Демография" такая возможность появилась", - отметила Ирина.

В 2025 году реализация программ профессионального обучения и повышения квалификации будет продолжена, уже в рамках нового национального проекта "Кадры".