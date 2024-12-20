В Тюмени ищут на работу директора по дегустации круассанов, гида по улыбкам и профи на районе

Топ самых необычных предложений о работе, которые открыты сейчас в Тюменской области, составили аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Директору по дегустации круассанов будущий работодатель предлагает пробовать не менее 20 видов круассанов в день, красочно описывать свои вкусовые ощущения и оценивать качество выпечки, бонусом к работе - корпоративная скидка на продукцию сети ресторанов. Вакансия подойдет соискателям с хорошим аппетитом, развитыми вкусовыми рецепторами, острым обонянием и абсолютным слухом, позволяющим различать разные виды хруста хлеба.

Гида по улыбкам разыскивает сеть стоматологических клиник на зарплату от 70 до 300 тыс. рублей. Менеджер отдела заботы будет консультировать пациентов по услугам клиники и сопровождать их в течение всего курса лечения. На должность рассматриваются позитивные и энергичные кандидаты, любящие работать с людьми и готовые с энтузиазмом решать трудности клиентов. Работодатель гарантирует сотрудникам и их семьям корпоративные скидки на услуги клиники.

Также среди жителей Тюменской области ищут профи на районе. Риелтору предстоит выявлять потребности клиентов и подбирать объекты недвижимости исходя из сценария их жизни. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо владеть базовыми знаниями в сфере продаж и навыками коммуникации. Предлагаемая заработная плата – от 150 тыс. рублей до вычета налогов.

В список необычных вакансий также попали предложения для штемпелевщика этикеток, квизмена, культорганизатора, инструктора на горки и специалиста по сейсмологической интерпретации.