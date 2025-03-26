"Газпром энергосбыт Тюмень" новых сотрудников ищет среди студентов

Представители АО "Газпром энергосбыт Тюмень" провели около полусотни собеседований со студентами Тюменского индустриального университета на ярмарке вакансий и познакомились с будущими выпускниками нефтегазового факультета, высшей школы цифровых технологий и отделения автоматизации и электронных систем.

По итогам мероприятия собраны анкеты кандидатов на производственную практику и трудоустройство, а также подписано соглашение между компанией и вузом о сотрудничестве. Ранее аналогичные договоры о взаимодействии были заключены с Сургутским госуниверситетом и Тюменским госуниверситетом.

В Управлении по связям с общественностью и работе со СМИ АО "Газпром энергосбыт Тюмень" отметили, что студенты могут вузов и колледжей могут пройти производственную и преддипломную практику в подразделениях компании. Лучших приглашают на работу. Ежегодная квота по приёму молодых специалистов – 3%, но по факту берут больше. В 2024 году на работу приняли 168 человек, в том числе 22 выпускников учебных заведений. На сегодня в банке вакансий энегосбытовой компании 8 позиций – в Сургуте и Тюмени, есть как рабочие, так и инженерные должности.