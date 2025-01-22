Спрос на рабочий персонал в Тюменской области вырос за год на 24%

В 2024 году много внимания уделялась рынку труда в Тюменской области, речь о дефиците кадров, дисбалансе спроса и предложения шла на многих деловых мероприятиях. Эксперты российской рекрутинговой онлайн-платформы проанализировали итоги 2024 года на рынке труда в Тюменской области и обозначили основные тенденции года.

Спрос на персонал за год вырос на 13%

Количество вакансий, открытых в Тюменской области за весь 2024 год, на 13% превысило объем предложений о работе за предыдущий 2023 год. В целом по стране активность работодателей была еще более значительной и прирост вакансий составил +20% год к году.

Самый высокий спрос в 2024 году зафиксирован на кадры из направлений "Рабочий персонал" (24% от всех открытых вакансий за год), "Строительство, недвижимость" (19%), "Продажи, обслуживание клиентов" и "Производство, сервисное обслуживание" (по 17%), а также "Транспорт, логистика, перевозки" (15%).

При этом у компаний, которые искали специалистов в Тюменской области, существеннее всего, по сравнению с прошлым годом, выросла потребность в специалистах из сфер "Наука, образование" (+32% вакансий год к году), "Маркетинг, реклама, PR" (+22%), "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты","Финансы, бухгалтерия" (по +19%) и "Высший и средний менеджмент" (+18%).

Активность соискателей увеличилась на 23%

Активность соискателей в прошедшем году росла быстрее работодательской, что стало новым трендом на рынке труда. Тюменцы открыли или обновили на 23% больше резюме, чем в 2023 году. В целом по стране прирост активных резюме составил +15%.

Самый высокий интерес местные соискатели проявляли к трудоустройству в таких направлениях, как "Рабочий персонал" (18% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), "Продажи, обслуживание клиентов", "Производство, сервисное обслуживание" и "Строительство, недвижимость" (по 16%).

При этом наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах "Автомобильный бизнес" (+39% резюме год к году), "Рабочий персонал" (+32%), "Транспорт, логистика, перевозки" (+31%) и "Туризм, гостиницы, рестораны" (+26%) .

Напротив, снизился интерес к работе в сферах "Розничная торговля" (–10% резюме год к году) и "Страхование" (–1%).

На рынке труда умеренная конкуренция за кадры

По итогам декабря 2024 на одну вакансию в Тюменской области приходится 5 резюме, что соответствует значениям умеренного уровня конкуренции за рабочие места (норма начинается от 4 резюме на вакансию). С начала года (января 2024) значения индекса выросли в регионе на 1,2 п. п. (с 3,8 резюме на вакансию), и это говорит о тренде на смягчение кадрового дефицита. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, а за 12 месяцев этот показатель вырос на +0,8 п. п.