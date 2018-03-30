Тюменские школьники собирают радио из неисправной техники

Сбор неработающей техники в добровольном порядке без денежного вознаграждения организовал в Тюмени Вячеслав Федосов. Все пригодные для работы детали передаются в кружок радиолюбителей в одну из школ.

В кружке готовы принять телевизор, микроволновую печь, радиоприемник, фотоаппарат, сотовый телефон, рацию, принтер или компьютер. А вот холодильники и электроплиты не подойдут для опытов школьников.



Так, например, тюменцы с удовольствием избавляются от магнитофонов, ноутбуков, зарядных устройств, мобильных телефонов, оптических мышек и различных проводов.



Связаться с Вячеславом можно через его группу в социальных сетях (https://vk.com/club163998767), сообщает "Вслух.ру".