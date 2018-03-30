Хор "Русская песня" отметит свой юбилей

Вечер в честь 20-летия хора "Русская песня" состоится 6 апреля в 14:00 в ДК "Водник". В программе концерта - всеми любимые народные песни и песни современных авторов.

Хор "Русская песня" является одним из старейших самодеятельных коллективов Тюмени. Неоднократно являлся победителем конкурсов различных уровней, лауреатом фестивалей "Березка", "На Руси без песни не живется" и многих других. В 2017 году коллектив под руководством Сергея Мокиенко завоевал Гран-При конкурса-фестиваля "Рубиновый микрофон".

Напомним, в ДК "Водник" творческий коллектив "Русская песня" не единственный. Здесь также репетирует хор "Родные напевы" и открыт клуб "Золотой возраст", который объединяет пожилых людей по интересам.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.