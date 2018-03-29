На тюменской трассе съехавший грузовик вытаскивали несколько машин

В Тюменской области водители пришли на подмогу дальнобойщику, чей большегруз с полуприцепом съехал с дороги. Когда на 140-й км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск прибыли автоинспекторы, у водителя "МАЗа" все еще не получилось вернуться на дорогу самостоятельно.

По просьбе инспекторов на помощь ему пришли водители "КАМАЗа" и "Урала". Ни у того ни у другого вызволить "МАЗ" не получилось. Стальные тросы рвались, не выдерживая нагрузки.

В итоге фуру удалось вытащить на дорогу, зацепив сразу двумя "КАМАЗами". Автоинспекторы обеспечили безопасность движения на трассе.

"Госавтоинспекция Тюменской области выражает благодарность всем водителям, откликнувшимся и пришедшим на помощь товарищу по "шоферскому братству", — отмечают в пресс-службе ведомства.

В связи с осложнением погодных и дорожных условий на территории региона ГИБДД просит автомобилистов быть осторожными при движении по загородным дорогам, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть внимательными при обгонах.