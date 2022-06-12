В Тюмени состоятся гонки грузовиков

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта приглашает всех жителей Тюмени 19 июня 2022г., в местечко "Силкин лог" (возле с. Кулаково по Ирбитскому тракту), на Чемпионат России по автокроссу на грузовых автомобилях.

Огромные автомобили, азарт, рёв моторов, бешеные скорости, бескомпромиссная борьба – Тюмень принимает этап Чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях. На трассу "Силкин лог" съедутся сильнейшие пилоты России из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы, чтобы показать своё мастерство и побороться за звание лучшего.

Соревнования пройдут в зачётных группах "Т4-3" (ЗИЛ 130 +ГАЗ 53) и "Т1-2500" (УАЗ).Этот вид автоспорта можно назвать самым зрелищным: на старт одновременно выходят до 10 многотонных автомобилей. Удобное расположение трассы позволит зрителям одновременно видеть почти всю трассу.

Финальные заезды будут проходить 19 июня 2022 г., официальное открытие соревнования в 12.00, сообщили в Тюменской региональной федерации автоспорта.