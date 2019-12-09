Тоболяк спрятал угнанный самосвал в лесу

17:14 09 декабря 2019
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Изображение: видео пресс-службы МО МВД России "Тобольский"

В тобольскую полицию поступило сообщение о пропаже большегруза со стоянки гипермаркета. Сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей. 52-летний житель села Уват рассказал, что на грузовике выполняет подрядные работы и является единственным кормильцем в семье.

Вскоре автомобиль был найден — в лесном массиве в черте города. Была установлена и личность подозреваемого  —  им оказался 40-летний ранее судимый тоболяк. Мужчина рассказал, что кабина самосвала была открыта, и он завел автомобиль, замкнув провода. Самосвал мужчина спрятал вдали от места происшествия так, чтобы автомобиль не было видно издалека.

В отношении тоболяка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ  "Кража, совершенная в крупном размере".

Теги: грузовик , кража
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