Движение грузовиков и автобусов приостановлено на трассе Курган-Омск на подъезде к Ишиму

12:57 14 февраля 2024
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На подъезде к городу Ишиму ограничили Движение для грузовых и пассажирских транспортных средств. Ограничения введены на 397–583 км федеральной автодороги Р-254 "Иртыш" "Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск". Меры приняты из-за сильного ветра и метели на территории Тюменской и Курганской областей до окончания непогоды, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Теги: автобусы , грузовик , метель , ограничение движения
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