Автокросс многотонных машин состоится в Тюмени осенью

Всероссийское соревнование по грузовому автокроссу пройдёт в Тюмени на трассе "Силкин Лог" 24-25 октября 2020 года. Организаторы мероприятия анонсировали предстоящее событие на официальных информационных ресурсах "Тюменского Автоспорта". Изменения в календарь автокросса внесла Российская Автомобильная Федерация.

Эксперты считают, что "Силкин Лог" является уникальным местом для такого вида соревнований. По словам Владимира Соколова, заместителя председателя областной федерации автоспорта, в прошлом году на всероссийском чемпионате, на тридцатом юбилейном этапе, собрались около 17 тысяч человек. В этом году организаторы прилагают большие усилия в поиске спонсоров мероприятия в рамках непростых условий пандемии. Необходимо помочь участникам из разных уголков России добраться до Тюмени, чтобы принять участие в автокроссе и порадовать зрителей. Как сообщает Владимир Соколов, некоторым спортсменам организаторы компенсируют дорогу на сумму до 100 тысяч рублей. Для этого они заказывают специальную фуру, на которую могут поместиться не более двух грузовых машин.

В конце августа окончательно станет известно, состоятся ли соревнования. Тем не менее, организаторы уже сейчас начали постепенную подготовку к соревнованиям и надеются на постепенное снятие ограничений в проведении массовых мероприятий.

Соревнование многотонных машин стало любимым зрелищным событием у жителей Тюменской области, многие из которых мгновенно отреагировали на новость о запланированном проведении мероприятия и с нетерпением ждут начала автокросса, пишет "Тюменская область сегодня".