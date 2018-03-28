В Тюменской области проверят торговые центры, детские сады и учебные заведения

В течении ближайших десяти дней на территории юга Тюменской области будет проверено порядка сотни объектов: торговые и торгово-развлекательные центры, детские сады, учебные заведения и другие места массового пребывания людей. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции заместитель руководителя ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Зиневич.

"На сегодняшний день в соответствии с поручением первого заместителя генерального прокурора и губернатора Тюменской области состоялась рабочая встреча в прокуратуре Тюменской области, где определен порядок организации проверок", — сообщил он.

Сегодня прокуратура с привлечением МЧС приступили к проверке всех торгово-развлекательных центров Тюменской области, их в регионе более двадцати.

Напомним, проверки были инициированы после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По данным МЧС, в пожаре погибли 64 человека.

В региональном управлении МЧС отметили, что места с массовым пребыванием людей в Тюменской области обследуются ежегодно. Последние обследования прошли в рамках операции "Новый год".