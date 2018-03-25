Тюменские волонтеры собирают пряжу в рамках акции "Тепло надежды"

Акция по сбору пряжи для вязания вещей недоношенным младенцам "Тепло надежды" состоялась в Тюмени 24 марта в рамках второго Добродня. Весь собранный материал волонтеры рассортируют и отдадут мастерицам клуба "28 петель".

В рамках акции активисты центра "Дзержинец" принимали от неравнодушных граждан натуральную пряжу, важно, чтобы она была из 100% овечьей шерсти без синтетических добавок. Из нее мастерицы безвозмездно свяжут носочки, кофточки, шапочки, одеяла и игрушки для недоношенных младенцев, которые находятся в Перинатальном центре, пишет ИА "Тюменская линия".

"Специалисты утверждают, что натуральная овечья шерсть обладает полезными качествами, которые так необходимы малышам, родившимся раньше срока", - пояснила куратор мероприятия, специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Наталья Котельникова.



Отметим, акция "Тепло надежды" стала традиционной, волонтеры центра "Дзержинец" организуют ее ежемесячно. В феврале удалось собрать почти 13 кг пряжи, этого хватило на 22 комплекта для малышей.