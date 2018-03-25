Тюменские студенты фотографируются у фирменных стоек Студвесны

Фотозоны, посвященные Областной студенческой весне, появились в учебных заведениях Тюмени. До 13 апреля студенты могут делать селфи, размещать в социальных сетях со специальным хэштегом и получать подарки.

Кроме того, рядом с фирменной фотозоной размещены информационные стойки, где можно узнать подробнее о проведении фестиваля Студенческая весна в Тюменской области.

"Студенты должны знать, что сцены Студенческой весны открыты для каждого. С этого года нет организованных делегаций от вузов, принять участие в фестивале могут отдельные студенты до 25 лет, нужно лишь подать заявку на сайте студвесна72.рф", - сообщила руководитель дирекции Студенческой весны Юлия Каргаполова.

Чтобы получить фирменные подарки с символикой фестиваля, нужно сделать фото на одном из инстафонов и выложить в свой аккаунт в Instagram и во "Вконтакте" под хэштегом #студвесна72. Призы получат те, кто соберет больше всего лайков, пишет "Мегатюмень".

