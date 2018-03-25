Тюменские студенты фотографируются у фирменных стоек Студвесны

16:27 25 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
moi-portal.ru
| Фото: moi-portal.ru

Фотозоны, посвященные Областной студенческой весне, появились в учебных заведениях Тюмени. До 13 апреля студенты могут делать селфи, размещать в социальных сетях со специальным хэштегом и получать подарки.

Кроме того, рядом с фирменной фотозоной размещены информационные стойки, где можно узнать подробнее о проведении фестиваля Студенческая весна в Тюменской области.

"Студенты должны знать, что сцены Студенческой весны открыты для каждого. С этого года нет организованных делегаций от вузов, принять участие в фестивале могут отдельные студенты до 25 лет, нужно лишь подать заявку на сайте студвесна72.рф", - сообщила руководитель дирекции Студенческой весны Юлия Каргаполова.

Чтобы получить фирменные подарки с символикой фестиваля, нужно сделать фото на одном из инстафонов и выложить в свой аккаунт в Instagram и во "Вконтакте" под хэштегом #студвесна72. Призы получат те, кто соберет больше всего лайков, пишет "Мегатюмень".

Теги: конкурс , студенты , творчество , фестиваль , фотография
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018