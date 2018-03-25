В тюменском селе установили скульптуру жирафа

Скульптор Дмитрий Маколкин создал фигуру жирафа из песка и глины для центрального парка села Суерка Упоровского района. Местные жители в восторге от скульптуры и даже "согрели" теплолюбивое животное ярким шарфом.

Как рассказала глава сельского поселения Лариса Гольцман, жираф стазу стал предметом обожания детворы. "В начале зимы дети забеспокоились о том, что южанину-жирафу будет холодно сибирской зимой, и решили связать ему теплый и красивый шарф. Каждый класс связал свой кусочек, потом их соединили в единое полотно", - поделилась она.

Порядок в парке и вокруг скульптуры поддерживают всем селом, а вот имя жирафу пока не придумали, пишет ИА "Тюменская линия".

Помощь в благоустройстве парка оказали депутат Государственной думы Николай Брыкин и депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. Они выделили средства для проведения работ в парке, чтобы получилось место для отдыха и досуга селян.

"Много сделали и сами жители села, в парке провели более 30 субботников. Сейчас это излюбленное место отдыха жителей Суерки", - сообщила Лариса Гольцман. В планах – обустройство на площади парка небольшой сцены, чтобы можно было проводить концерты летом. Средства для реализации задумки пообещали выделить из своих депутатских фондов Юрий Конев и Тамара Казанцева.