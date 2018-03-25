Тюменский фестиваль комиксов поддержали грантом

Грант в размере 90 тыс. рублей получил фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen в рамках конкурса "Моя идея". Организаторы мероприятия направят средства на реализацию своих задумок.

Как рассказал организатор фестиваля, художник Георгий Елаев, защите проекта на конкурсе предшествовала долгая кропотливая работы. "Грант позволит окупить расходы, связанные с печатью комиксов, баннеров, оформлением фестиваля, трансфером, проживанием для гостей-участников и экспертов, которые будут учить молодых тюменцев рисовать комиксы", - отметил он.



Фестиваль Comic Arts Tyumen состоится 31 марта - 1 апреля в скейтпарке SibSub. Участников и гостей ждут лекции, мастер-классы и воркшопы от профессиональных комиксистов и издателей, аллея авторов и ярмарка, на которых можно будет приобрести комиксы и получить автографы, выставка работ молодых авторов, публичная дискуссия о будущем российских комиксов и танцы. Вход на фестиваль свободный, участие в образовательной программе такое бесплатное, пишет "Вслух.ру".

