Молодежные лидеры Тюмени запустили флешмоб наставничества в соцсетях

Участниками онлайн акции #станьпримером72 в социальных сетях стали 14 лидеров общественного мнения среди тюменской молодежи, которые поделились информацией о проете.

Танцора Александра Шипицина, актрису Полину Захарову, волонтера Евгению Здорнову и других активистов Тюмени посетил Джеймс Бонд – спецагент акции. Вместе им предстояло собрать армию наставников, которые покажут подросткам позитивный путь самореализации, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

" У многих, даже взрослых людей был или есть наставник. В лице педагога, руководителя, коллеги по работе или мудрого друга. Мы хотим собрать истории о пользе наставничества и о наставническом опыте, чтобы у всех, кто хочет, но пока сомневается участвовать ли в проекте - появилось больше аргументов, почему наставничество подходит или не подходит ему", — рассказала Мария Штыкова, руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория".

Принять участие в онлайн марафоне #станьпримером72 могут все желающие. Для этого необходимо в своих соцсетях рассказать о человеке, который повлиял на вашу жизнь и помог измениться.

Напомним, что с 8 апреля в мультицентре "Моя территория" стартует обучение третьей волны наставников социального проекта "Шанс". Образовательная программа - это 24 часа работы с психологом, который расскажет участникам проекта как работать с детьми и поможет разобраться в себе. Наставники будут работать с профессиональным психологом бесплатно. Зарегистрироваться на проект можно по ссылке: https://goo.gl/Eo9aBo.

