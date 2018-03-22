Тюменские школьники выиграли грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов по добровольчеству

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Десятиклассник из Новотарманской школы Иван Гуляев выиграл грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в номинации "Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив". 150 тысяч рублей будут направлены на проект "Огненный спорт".

Иван возглавляет комиссию по качеству жизни Общественной молодежной палаты при думе Тюменского района. Сам проект является коллективной разработкой юных парламентариев. "Огненный спорт", по их мнению, послужит популяризации добровольческой деятельности по пожарной безопасности среди подростков.

Иван Гуляев четвертый год занимается пожарно-прикладным спортом, что и подтолкнуло к созданию проекта. Об этом юноша рассказал на странице проекта "Гордость России":

"Занимаюсь я уже четвертый год, вот и решил создать проект на эту тематику. Пожары всегда были проблемой не только в нашем городе, но и по всей стране, как бы не боролись с ними. А среди подростков это особенно часто бывает. Они не умеют, не понимают, что и как надо делать при пожаре", - говорит школьник. - Да, есть лекции в школах, но они устарели. Они скучны для молодежи. Поэтому мы решили сделать проект "Огненный спорт" – новый формат именно для подростков. Это интернет-квесты и промо-акции в школах Тюменского района. И формат интересный, и пользы он принесет больше, чем обычные лекции, так как ребята на практике смогут попробовать все эти моменты. Мы хотим, чтобы дети и подростки знали и могли избегать пожароопасные ситуации, правильно поступать при пожарах и контролировать себя".

"Одной из задач для молодых парламентариев стоит взаимодействие, поддержка и развитие общественных объединений. В нашем проекте смогут участвовать ученики 6-7 классов школ Тюменского района, члены действующих дружин юных пожарных в школах, отряды волонтеров. В состав проектной команды войдут молодые парламентарии и активисты района", - рассказала куратор проекта школьника от молодежного центра "Поколение" Анастасия Левинова.

В рамках проекта будут организованы интернет-квест в стиле "Активных выходных" и соревнования с элементами пожарно-прикладных видов спорта. В планах - создание и развитие группы "ВКонтакте". Это поможет объединить заинтересованных подростков темой пожарной безопасности, дружины юных пожарных, сообщает ИА "Тюменская линия".