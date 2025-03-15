Общественные активисты участвуют в плетении маскировочных сетей для отправки в зону СВО

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Члены комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты региона в Тюменской областной Думе приняли участие в акции по плетению маскировочных сетей для отправки в зону проведения специальной военной операции.

"С начала СВО члены нашей комиссии неоднократно участвовали в различных акциях: в сборе медикаментов и медицинских изделий, продуктов и технических средств, а также денег. Поэтому призыв председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева поддержать акцию "Сети для СВО", организованную по инициативе председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова, поддержали все комиссии Общественной палаты. Мы СВОих не бросаем!" - рассказала председатель комиссии Джинна Лебедева.

Напомним, акция "Сети для СВО" проводится в двух холлах Тюменской областной Думы еженедельно по пятницам с 15 до 17 часов.