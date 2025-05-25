Общественная палата РФ собирает мнения россиян о развитии добровольчества

Комиссия Общественной палаты России по добровольчеству и молодежной политике проводит исследование "Развитие добровольчества: поддержка и признание", посвященное развитию добровольчества в России в части реализации мер поддержки волонтерской деятельности. Пройти опрос можно по ссылке.

По словам члена комиссии ОП РФ Кристины Канской, сегодня особенно остро встает вопрос активизации общественных движений и укрепления институтов гражданской активности. Одной из ключевых форм проявления общественной инициативы является добровольчество, которое требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства и общества.

"Именно поэтому так важно регулярно проводить исследования и собирать мнения россиян относительно вопросов развития добровольчества. Опрос “Развитие добровольчества: поддержка и признание” позволяет увидеть реальную картину происходящего, услышать голос тех, кто делает добрые дела бескорыстно и безвозмездно. Очевидно, что собранные данные станут ресурсом для выработки мер государственной поддержки и признания заслуг добровольцев. Важно понимать, насколько наши граждане ощущают себя востребованными и нужными обществу, сталкиваются ли они с трудностями в реализации своей активной позиции, какую помощь хотят получать", — рассказала Кристина Канская.

ОП РФ приглашает принять участие в социологическом опросе и высказать мнения, связанные c оценкой значимости нематериального поощрения добровольцев, в том числе в части вручения наград и знаков отличия, предоставления образовательных услуг, права на льготное посещение спортивных мероприятий, учреждений спорта и культуры.